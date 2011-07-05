У Табачника отвергают обвинения в сокращении изучения украинского

5 июля 2011, 19:46

Минобразования опровергает информацию о сокращении количества часов, отведенных на изучение государственного языка в младших классах. Об этом говорится в заявлении Минобразования.

«Сегодня, 5 июля, в сети Интернет распространились откровенно «притянутые за уши» выводы «экспертов» от образования, в которых Министерство обвиняют в сокращении количества часов, отведенных на изучение государственного языка в младших классах», - сказано в нем.

Ведомство отмечает, что количество часов на изучение украинского языка в школах с изучением русского или другого языка национального меньшинства увеличено на один час в 1-м и 2-м классах и на два часа в 3-м и 4-м классах.

Эти изменения утверждены приказом от 10.06.2011 № 572 «О Типовых учебных планах начальной школы», которые вступают в силу, начиная с 2012/2013 учебного года. Утверждения новых планов предусмотрено в контексте реализации новой редакции Государственного стандарта начального общего образования.

«Хочется обратить внимание, что сегодняшние «эксперты», которые вчера сами составляли действующие учебные планы, видимо, раньше не считали украинский язык «мощным инструментом развития личности», поскольку искусственно уменьшили часы на ее изучение в школах, которые дополнительно изучают русский или другой язык национальных меньшинств, на целых шесть часов. В новых учебных планах министерство возобновило норму - 28, а не 22 часов», - заявляет Минобразования.

Вместе с тем ведомство не опровергает информацию, что ученики начальной школы будут изучать государственный язык на час меньше - 28, а не 29 часов в неделю.

«Сравнивая Базовые учебные планы образца 2005 (действующая редакция) и 2011 г., можно отметить, что общее количество часов на образовательную область «Языки и литературы» не изменилась - 35 часов. Учебные часы в Типовых учебных планах были распределены между предметами: на украинский язык отведено в школах с обучением на украинском языке (где изучение языка происходит фактически на всех предметах) - 28 часов, на иностранный язык - 7 часов».

«Вместе с тем при составлении рабочего учебного плана учебные заведения могут использовать дополнительные часы на усиление инвариантной (обязательной) составляющей, в том числе и на изучение украинского языка», - добавляет министерство.

Дополнительно сообщается, что формат образовательной отрасли «Человек и мир» изменен за счет введения новых образовательных отраслей «Естествознание» и «Обществознание». Причиной таких изменений называются результаты участия украинских школьников в международном сравнительном исследовании естественно-математического образования «TIMMS-2007», которые оказались довольно низкими в части именно естественнонаучного образования учащихся 4 классов (26 место).

Ранее мы сообщали, что Вячеслав Кириленко заявил: со следующего учебного года киевские школы будут массово русифицироваться

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