Депутаты не против биометрических паспортов

Парламент принял в первом чтении законопроект, который предусматривает внедрение документов, удостоверяющих личность и гражданство Украины и содержащих биометрические данные, сообщает «Левый берег».

За принятие в первом чтении соответствующего законопроекта сегодня проголосовали 243 депутата

Проект закона предусматривает, что к документам, удостоверяющим личность и подтверждающим гражданство Украины, относятся: удостоверение гражданина Украины, паспортная карточка, паспорт гражданина Украины для выезда за границу, дипломатический паспорт, служебный паспорт, удостоверение личности моряка, удостоверение члена экипажа, удостоверение личности на возвращение в Украину, временное удостоверение гражданина Украины.

Согласно законопроекту, бланки документов являются предметом строгой отчетности, изготавливаются в соответствии с требованиями Международной организации гражданской авиации (ICAO) и должны иметь степень защиты, что делает невозможным их подделку.

Предполагается, что бланки документов с имплантированными бесконтактными электронными носителями информации для внесения биометрической и другой информации о лице должны быть выполнены многокомпонентной защитной печатью, содержащей символ электронного документа, информацию о предприятии, на котором был изготовлен бланк документа, изображение малого государственного герба Украины.

Согласно законопроекту, в случае его принятия, документы, выданные до вступления в силу этого закона, помимо водительских удостоверений, действительны до окончания срока их действия и не подлежат обязательной замене.

При этом водительские удостоверения, выданные с использованием образца бланка, утвержденного органом исполнительной власти СССР, прекращают свое действие с 1 января 2014 года, а удостоверение гражданина Украины и паспортные карточки в обязательном порядке приобретаются гражданами, рожденными после 31 декабря 2011 года.

Предусматривается, что паспортная карточка оформляется лицам, не достигшим 16 лет, - на 4 года, а лицам, достигшим 16 лет, - на 10 лет, изготавливается в форме карты, содержащей бесконтактный электронный носитель информации.