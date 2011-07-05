Галичина будет сотрудничать с сербской Воеводиной

6 июля в Збаражском замкк председатели областных советов Львовской, Тернопольской и Ивано-Франковской областей Олег Панькевич, Алексей Кайда, Александр Сыч подпишут соглашение о сотрудничестве со Скупщиной Автономного края Воеводина (Республика Сербия), сообщает ZIK.

Как информирует пресс-служба Львовского облсовета, проект соглашения предусматривает развитие сотрудничества в сферах местного самоуправления, культуры и искусства, туризма и рекреации, охраны окружающей среды с рациональным использование природных ресурсов. Также соглашение предусматривает возможность привлечения инвестиций и создания совместных предприятий и сотрудничество в промышленности, сельском хозяйстве, транспорте и торговле.

В четверг, 7 июля, делегация Автономного края Воеводина (Республика Сербия) будет находиться во Львове. Во время визита запланированы встречи с руководством и депутатским корпусом областного совета.