Литвиновцам стало обидно за пожилых

Фракция Народной партии покинула сессионный зал Верховной Рады в знак протеста против отклонения законопроекта «О предотвращении дискриминации лиц пожилых и преклонных лет», сообщает УНИАН.

Данный законопроект был внесен народным депутатом Украины от фракции Народной партии Олегом Зарубинским.

Законопроектом предусматривалось, что к лицам пожилого возраста относятся мужчины и женщины, старше 50 лет, а к лицам преклонных лет - мужчины в возрасте от 60 лет и женщины в возрасте 55 лет и старше, а также лица, которым до достижения общего пенсионного возраста осталось не более 1,5 лет.

Согласно законопроекту, этим людям гарантируется право на голосование на выборах, голосование на всеукраинском и местных референдумах, избрание в органы государственной власти и местного самоуправления, участие в деятельности политических партий, избирательных блоков и общественных организаций.

Также в законопроекте отмечалось, что при принятии таких лиц на государственную службу и в органы местного самоуправления не допускается установление каких-либо прямых или непрямых ограничений или преимуществ в зависимости от возраста.

Когда данный законопроект не был поддержан, председатель Верховной Рады Украины Владимир Литвин отметил: как в этом случае можно говорить о солидарности парламентского большинства.