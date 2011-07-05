Греция освободила капитана судна «Флотилии свободы»

Суд в Греции освободил капитана судна «Флотилии свободы», которое собиралось отправиться из греческого порта в Газу, чтобы прорвать морскую блокаду сектора, сообщает Би-би-си.

Капитан, американский гражданин, был арестован в прошлую пятницу за попытку вывести судно из греческого порта и отправиться в сектор Газа, не имея на то разрешения властей страны. Ранее Афины запретили каким-либо судам отправляться из греческих портов в сектор Газа.

Первая попытка пропалестинских активистов прорвать блокаду Газы в прошлом году закончилась гибелью девяти человек. Тогда корабли «Флотилии свободы» были остановлены израильскими военными. В ходе перехвата израильским спецназом судна «Мави Мармара» были убиты девять активистов.