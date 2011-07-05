Стросс-Кана снова обвинили в домогательствах

Французская журналистка Тристан Банон подала новый иск против бывшего главы МВФ Доминика Стросс-Кана, обвинив его в домогательствах, сообщает Би-би-си.

О том, что иск подан в прокуратуру Парижа, сообщил адвокат журналистки. Ранее он говорил, что его подзащитная подверглась домогательствам со стороны экс-главы МВФ в 2003 году, когда пришла в гостиничный номер политика брать интервью.

В понедельник Стросс-Кан назвал обвинения «вымыслом» и пообещал также подать встречный иск против Банон, обвинив ее в клевете.