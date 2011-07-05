Ахмадинежад пугает мусульманских ортодоксов

Президент Ирана Махмуд Ахмадинежад в очередной раз потребовал прекратить аресты его сторонников. Теперь же он грозится рассказать о противозаконных действиях высокопоставленных госслужащих, сообщает Ukranews.

Как пишет газета The Times, не называя прямо Корпус стражей исламской революции (КСИР), глава государства сказал, что «определенные ведомства» используют собственные порты для нелегального ввоза в страну табачных изделий. Ахмадинежад утверждает, что на данный момент контрабанда уже достигла «гигантских объемов».

Как отмечает газета, КСИР славится участием во многих видах теневого бизнеса. В то же время, командующий стражами Мохаммед Али Джафари заявил, что военные порты в контрабандных операциях не используются.

23 июня был арестован бывший замминистра иностранных дел Ирана Мохаммад Шариф Малекзаде. Незадолго до своего задержания он был вынужден покинуть пост.

Напомним, о задержаниях приближенных иранского президента стало известно в начале мая. Число арестованных достигало 25 человек. Аналитики связывают кампанию против соратников Ахмадинежада с его конфликтом с верховным лидером Ирана Али Хаменеи.