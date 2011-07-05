Табачник будет определять нужные профессии для ПТУ?

Минобразования осуществляет постоянную работу по обновлению содержания обучения в соответствии с нуждами экономики путем разработки образовательных стандартов, сообщили «Главреду» в пресс-службе Министерства.

На стадии разработки находятся 20 проектов государственных стандартов по профессиям, актуальных на рынке труда. Об этом сказал министр образования и науки, молодежи и спорта Украины Дмитрий Табачник во время совещания в Институте электросварки им. Патона Национальной Академии наук Украины.

«В настоящее время утверждено 18 государственных стандартов профессионально-технического образования, основанных на компетенциях, по профессиям, пользующимся спросом на рынке труда. В разработке указанных стандартов принимали активное участие работодатели, и именно работодатели определили квалификационные требования к каждой профессии.

На стадии разработки находятся 20 проектов государственных стандартов по профессиям, актуальным на рынке труда. С сентября текущего года мы начнем их апробацию в профессионально-технических учебных заведениях.

Кроме того, разработаны экспериментальные учебные планы и программы по модульной технологии еще для 22 профессий сферы услуг, торговли, туризма, общественного питания, ресторанно-гостиничного сервиса. На сегодняшний день указанные программы внедряются в профессионально-технических учебных заведениях Автономной Республики Крым, Львовской, Ивано-Франковской, Одесской, Запорожской областей и г. Киева», - информировал Табачник.