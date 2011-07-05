В ПР надеются на скорейшее подписание закона об отмене ТО

Народный депутат Украины из фракции Партии регионов Олег Надоша убежден, что Президент Украины Виктор Янукович быстро подпишет закон об отмене техосмотра автомобилей. Об этом он сказал в эфире «5 канала», сообщает УНН.

«Что касается вступления в силу данного закона, то нормативом прописано, что он вступает в силу через 30 дней после опубликования», - отметил Надоша.

«Поэтому я уверен, что все наши автолюбители могут ссылаться на этот закон фактически через 30 дней после того, как он будет опубликован. А опубликован он будет в ближайшее время, сразу после подписи Президентом. Я уверен, что он его подпишет очень быстро», - добавил политик.