События в Феодосии не должны повториться - митрополит

Симферопольская и Крымская епархия не давала благословение представителям казацкой организации на установление православного поклонного креста близ Феодосии. Об этом говорится в обращении митрополита Симферопольского и Крымского Лазаря, сообщает УНН.

По его словам, правящий архиерей в своем письме в адрес руководства казачьего формирования, что инициировало установку креста, особо подчеркнул необходимость решать этот вопрос в строгом соответствии с действующим законодательством и, прежде всего, получить разрешение в Совете министров Крыма, городском совете Феодосии на установку поклонного креста или часовни.

Однако, говорится в обращении, «уважаемые казаки не стали ждать официального разрешения компетентных властей и благословения священноначалия Симферопольской и Крымской епархии Украинской православной церкви и самовольно установили поклонный крест».

Таким образом, считает митрополит Лазарь, казаки попрали не только законодательство, но и церковные каноны.

«То, что произошло в Феодосии, не должно повториться. При решении любых спорных вопросов нельзя принимать меры беззакония и оказывать им политическую окраску», - говорится в распространенном епархией документе.

Митрополит Лазарь, по его словам, обратился к городским властям Феодосии с просьбой о выделении земли для установки поклонного креста с последующим его освящением.