Из Сомали бежали сотни тысяч людей

Администрация расположенного на севере Кении лагеря беженцев Дадааб предупредила, что число его жителей вскоре может достичь полумиллиона из-за гигантского наплыва сомалийцев, спасающихся от засухи.

По словам корреспондента Би-би-си, находящегося в лагере, тяжелее всего приходится детям в возрасте до пяти лет: некоторые из них умирают в течение суток по прибытии.

Сомалийцы бегут от последствий засухи, подобной которой в этих краях не было 60 лет, и продолжающейся гражданской войны. Как сообщает корреспондент, чтобы добраться до лагеря, многим пришлось проделать огромный путь пешком, подвергаясь в пути грабежам и изнасилованиям.

Накануне гуманитарные организации объявили, что для спасения жителей Африканского Рога, страдающих от засухи, необходимо экстренно собрать не менее 150 миллионов долларов.