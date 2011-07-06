Сегодня Печерский районный суд продолжит рассмотрение дела Тимошенко

В 10.00 начнется заседание Печерского районного суда, где в очередной раз будет рассматриваться дело экс-премьер-министра Украины, лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко, сообщает УНН.

Напомним, во время предыдущего заседания суда, которое проходило 4 июля, судья Родион Киреев частично принял ходатайство защитника Тимошенко Николая Титаренко о предоставлении ему одного месяца срока для ознакомления с материалами уголовного дела и объявил перерыв в судебном заседании до 6 июля.

В свою очередь лидер «Батькивщины» Тимошенко осталась недовольной решением судьи.

«Только что моему защитнику Николаю Титаренко было отказано с ознакомлением с делом. Это значит, что он должен прочитать более 4 тысяч страниц за один день. Это что, правосудие и честность, и непредвзятость суда? Это значит, что судья хочет неподготовленной и непрофессиональной защиты, и чтобы я не могла защищаться. Это весомый пример несуществующего правосудия», - сказала Тимошенко.