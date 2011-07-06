Луценко обвиняют в незаконном продолжении дела Давыденко

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Второй блок обвинения, содержащийся в выводе по делу №49-3028 бывшего министра внутренних дел Юрия Луценко, озаглавлен «Злоупотребление властью Луценко Ю.В., Тарасенко В.И. и Павленовым О.К., которое причинило существенный вред охраняемым законом правам, свободам и интересам Давыденко В.О.», сообщает «Коммерсант-Украина».

Описанию этого эпизода, в отличие от изложения истории отношений между Юрием Луценко и его водителем Леонидом Приступлюком, занимающей 115 из 320 страниц обвинительного заключения, посвящено всего неполных 29 страниц документа.

Суть злоупотреблений, инкриминирующихся экс-министру, сводится к тому, что он, а также Владимир Тарасенко и Олег Павленов (оба работали в департаменте уголовного розыска МВД) в рамках расследования дела об отравлении Виктора Ющенко якобы незаконно продолжили до 18 месяцев оперативно-розыскное дело в отношении Валентина Давыденко, бывшего водителя экс-заместителя главы СБУ Владимира Сацюка. Открытие этого дела позволяло вести слежку за Давыденко и прослушивать его телефонные разговоры.