БЮТ: Дело против Тимошенко разваливается

СБУ возбудила уголовное дело в отношении бывших членов правительства и корпорации ЕЭСУ, которую ранее возглавляла Юлия Тимошенко, потому что газовое дело разваливается. Об этом в эфире 5 канала во вторник заявил народный депутат от БЮТ Андрей Сенченко.

«Это потому что разваливаются предыдущие дела, и они видят, что ситуация, связанная с газовым контрактом, очень шаткая. Сами следователи наполнили уголовное дело материалами, которые вообще опровергают обвинения. В связи с этим пытаются найти новый повод - старые рассказы о «Единых энергетических системах». Но примитивные комбинации в расчете на то, что вся страна не умеет думать», – заявил Сенченко.