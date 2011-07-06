ПР: из-за личного долга Тимошенко украинцы должны отдать по 70 грн.

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Нардеп от Партии регионов Владимир Олийнык поддерживает открытие Службой безопасности Украины уголовного дела по факту покушения на растрату государственных средств на сумму 405 миллионов долларов, сообщает «Левый берег».

«Недавно премьер Николай Азаров обратился к СБУ с просьбой разобраться с обращением министра обороны РФ Анатолия Сердюкова к правительству Украины относительно погашения долга компании Ю. Тимошенко ЕЭСУ», - цитирует политика пресс-служба партии.

«Поэтому на основании ст. 94, 97 УПК Украины СБУ должна была возбудить уголовное дело. И именно через следственные процессуальные действия должен быть установлен круг лиц, которые должны отвечать за долги ЕЭСУ перед Россией», - подчеркнул Олийнык.

По его словам, это - единственный способ, который позволяет в рамках уголовного дела провести процессуальные действия: допросить свидетелей и изъять документы, провести необходимые экспертизы и дать соответствующую оценку.

«Ведь это серьезное обращение, претензия ко всем украинцам, к государству, если этот долг будет нами признан. Я знаю, что предварительно Азаров сообщил, что не признает долги Тимошенко как долги всей Украины. В то же время нужно дать правовую оценку через соответствующее решение правоохранительных органов» , - отметил парламентарий.

«В чем суть претензий России к Украине? Негосударственная компания ЕЭСУ виновата стране-соседке безумную кучу денег - 405 миллионов долларов. Это - личный долг госпожи Тимошенко, и она в течение нескольких лет пыталась переложить его тяжесть на плечи каждого украинца. Каждый из нас должен был уплатить России по 70 гривен», - заявил Олийнык.