Друзья и недруги Тимошенко соревнуются лозунгами

Под Печерским райсудом Киева в среду проходят митинги в поддержку и против Юлии Тимошенко, сообщает «Украинская правда».

Сторонники и оппоненты экс-премьера разделены кордоном милиции. Сторонники Тимошенко, которых значительно больше, держат плакаты «Янукович, руки прочь от Тимошенко», «Верните стране правосудия», портреты экс-премьера и розы.

С другой стороны находится митинг, организованный экс-депутатом Олегом Калашниковым, с растяжками «Пора на нары», «Вор должен сидеть в тюрьме», «Тимошенко пора отвечать», «Печерский суд - не Шустер-live». При этом из громкоговорителей звучит речь Калашникова, которая звучала еще в понедельник.

Также под судом стоит большое количество людей с флагами «Фронту змін».