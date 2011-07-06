Тимошенко: Мы требуем защите месяца на ознакомление с материалами дела

{1-}

Лидер партии «Батьківщина» Юлия Тимошенко заявляет о намерении ходатайствовать о возможности продления срока ознакомления с материалами уголовного дела для его защитника Николая Титаренко на один месяц.

«Каждый человек понимает, что когда адвокату, защитнику дают один день для ознакомления с 4 тысячами страниц, то это несправедливо и это нечестный судебный процесс. Поэтому сегодня мы будем настаивать на том, чтобы все же адвокату дали возможность, как это предусмотрено законом, месяц на ознакомление с данным уголовным делом», - сказала Юлия Тимошенко сегодня перед началом судебного заседания, сообщает его персональный сайт.

Лидер партии «Батьківщина» сообщила, что такой срок необходим для того, чтобы основательно подготовить линию защиты.

«Безусловно, там нет никакого состава преступления, но мы должны быть готовы к защите против режима и против системы политических репрессий», - добавила она.