Юлия Тимошенко требует продолжения прямой трансляции судебного процесса

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Лидер партии «Батьківщина» Юлия Тимошенко требует от суда обеспечить публичность процесса и продолжение прямой телевизионной трансляции судебного заседания из Печерского районного суда Киева.

«Я категорически возражаю, чтобы прекращали трансляцию. Потому что допросы свидетелей таких, как Ющенко, Азаров, а также честных свидетелей - будут очень большими аргументами для украинского и мирового сообщества, чтобы понять, что я никаких законов не нарушала. Я работала на страну, в ее интересах, чтобы Украина была сильной, независимой и богатой. Я настаиваю на продолжении прямой трансляции», - заявила Юлия Тимошенко после того, как представитель гражданского истца Владимир Скопич обратился с просьбой в суд прекратить прямую трансляцию, сообщили "Главреду" на сайте Юлии Тимошенко.

Представитель гражданского истца отметил, что в случае продолжения прямой трансляции невозможно выполнить норму закона о неосведомленности свидетелей о показаниях других свидетелей и участников процесса. Представители государственного обвинения поддержали это заявление Владимира Скопич.

«Та информация, которой я владею после ознакомления с первым томом дела, никоим образом не может повредить свидетелям. Считаю возможным осуществление технической фиксации процесса до конечной стадии процесса. В материалах отсутствуют документы, которые являются тайными", - возразил адвокат Юлии Тимошенко Николай Титаренко.

Юлия Тимошенко также обратила внимание суда на тот факт, что перед началом рассмотрения дела в суде Виктор Янукович и генеральный прокурор Украины Виктор Пшонка обещали международному сообществу и украинским гражданам обеспечить публичность судебного процесса. "Они взяли обязательства перед Украиной и миром, что этот процесс будет публичным и будет транслироваться в прямом эфире", - заявила экс-премьер.

фото: tymoshenko.ua