В судилище объявлен перерыв. Депутатов удаляют из зала суда

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Судья Печерского суда Родион Киреев объявил в судебном процессе над Юлией Тимошенко технический перерыв на 20 минут.

Однако перед объявлением этого решения судья призвал представителей милиции принудительно удалить из зала судебного заседания народного депутата Михаила Косива якобы за нарушение порядка поведения при рассмотрении дела, сообщают на сайте Юлии Тимошенко..

Сейчас другие народные депутаты пытаются выяснить у представителей судебной охраны, каким образом в зал суда ночью попали неизвестные юнцы и по каким причинам к ним не были применены меры принудительного удаления из зала суда.

фото: кадр прямой трансляции из зала суда / tymoshenko.ua