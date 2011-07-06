Киреев запретил прямую трансляцию из зала суда

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Судья Печерского суда Родион Киреев возобновил судебное заседание по делу Тимошенко после 20-ти минутного перерыва и запретил прямую трансляцию с заседания по делу Тимошенко до завершения допроса свидетелей, сообщили на сайте Юлии Тимошенко.

В то же время, вопрос продолжения прямой трансляции, фото- и видеосъемки после допроса, в частности, свидетелей, будет решен сразу после выполнения требований Уголовно-процессуального кодекса, постановил суд.

фото: кадр прямой трансляции из зала суда / tymoshenko.ua