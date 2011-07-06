Янукович максимально открыт для общества и СМИ - Администрация

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Президент Украины Виктор Янукович максимально открыт для общества и СМИ, утверждают в Администрации главы государства.

«Информация о публичной деятельности Президента Украины ежедневно публикуется на официальном сайте главы государства в разделах «Анонсы» и «График Президента»… В то же время детальный ежедневный рабочий график Януковича, содержащий подробную информацию о времени, местонахождении и транспортных маршрутах главы государства, из соображений безопасности является документом с ограниченным доступом», - рассказал агентству «Интерфакс-Украина» руководитель Главного управления доступа к публичной информации Администрации Президента Денис Иванеско.

По его словам, эти ограничения не касаются публичных мероприятий с участием Президента.

Так, за 6 месяцев текущего года состоялось 107 публичных мероприятий и встреч с участием Януковича.

«Глава государства провел 10 зарубежных визитов и 19 рабочих поездок в регионы Украины. Состоялось 28 международных встреч, в том числе в рамках визитов в страну глав иностранных государств», - подчеркнул Иванеско.

Огн также подчеркнул, что информация о рабочем графике Президента постоянно обновляется на сайте.