Янукович максимально открыт для общества и СМИ - Администрация

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Президент Украины Виктор Янукович максимально открыт для общества и СМИ, утверждают в Администрации главы государства.
«Информация о публичной деятельности Президента Украины ежедневно публикуется на официальном сайте главы государства в разделах «Анонсы» и «График Президента»… В то же время детальный ежедневный рабочий график Януковича, содержащий подробную информацию о времени, местонахождении и транспортных маршрутах главы государства, из соображений безопасности является документом с ограниченным доступом», - рассказал агентству «Интерфакс-Украина» руководитель Главного управления доступа к публичной информации Администрации Президента Денис Иванеско.
По его словам, эти ограничения не касаются публичных мероприятий с участием Президента.
Так, за 6 месяцев текущего года состоялось 107 публичных мероприятий и встреч с участием Януковича.
«Глава государства провел 10 зарубежных визитов и 19 рабочих поездок в регионы Украины. Состоялось 28 международных встреч, в том числе в рамках визитов в страну глав иностранных государств», - подчеркнул Иванеско.
Огн также подчеркнул, что информация о рабочем графике Президента постоянно обновляется на сайте.