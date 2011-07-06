Киреев не выдержал и удалился

{1-}

В суде произошла перепалка между Ю.Тимошенко и судьей Киреевым.

В свою очередь Тимошенко сказала, что суд ликвидировал гласность процесса по поручению Президента. «Вы выполняете заказные поручения от Президента. Вы выходите за пределы своих полномочий. Вы уже запретили вместе с прокурорами пряму трансляцію и тепер даже хотите запретить мне говорить», заявила Тимошенко.

Суддя снова объявил перерыв до 14.00. Суд удалился в совещательную комнату.

Напомним, сегодня в Печерском суде Киева проходит 5-е заседание по делу против экс-премьера Украины, лидера «Батьківщины» Юлии Тимошенко.

фото: кадр прямой трансляции из зала суда / tymoshenko.ua