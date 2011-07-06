Кабмин приказал губернаторам ликвидировать задолженность за газ

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Первый вице-премьер Украины - министр экономического развития и торговли Андрей Клюев потребовал от руководителей регионов принять меры по ликвидации задолженности предприятий коммунальной теплоэнергетики за потребленный природный газ, сообщает «Интерфакс-Украина».

«Под ответственность руководителей регионов нужно принять меры по ликвидации задолженности», - сказал он, открывая заседание правительства в среду в Киеве.

По словам первого вице-премьера, средний уровень расчетов по Украине за потребленный газ за первое полугодие 2011 года составляет 65%. Предприятия коммунальной теплоэнергетики потребили природный газ на сумму около 9 млрд грн.

А.Клюев отметил «очень неудовлетворительные» расчеты за потребленный газ с начала года в Донецкой, Луганской, Закарпатской областях и в АРК.

фото: kmu.gov.ua