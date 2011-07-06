РФ просит Украину передать комплекс для палубных самолетов

Российская сторона просит Министерство обороны Украины передать ей в аренду полигон «НИТКА».

Министр обороны России Анатолий Сердюков на встрече со своим украинским коллегой Михаилом Ежелем обратился к нему с просьбой передать России в аренду тренажер для палубной авиации НИТКА в Крыму.

«Сегодня мы рассматривали (на двусторонней встрече с министром обороны Украины Михаилом Ежелем) вопрос, связанный с «НИТКА». Я со своей стороны буквально несколько дней назад подписал обращение на имя министра обороны Украины с просьбой передать «НИТКУ» нам в аренду или каким-то иным образом, для того чтобы мы могли готовить палубную авиацию», - сообщил министр обороны России Анатолий Сердюков на пресс-конференции по итогам 10-го заседания Совета министров обороны стран СНГ.

Он подчеркнул, что в ближайшее время этот вопрос будет решен положительно.

В свою очередь, министр Ежель отметил, что вопрос использования полигона «НИТКА» сейчас решается. «Что касается полигона «НИТКА», то нами включен «зеленый свет» для использования пилотами (российских) палубной авиации взлетно-посадочной полосы на полигоне «НИТКА» в полном объеме. Мы договорились также в двустороннем формате по поводу вопроса возмещения тех затрат, которые уже были сделаны. Это перечисление денег», – сказал он в интервью украинским журналистам.

В целом Ежель назвал встречу с Сердюковым конструктивной. «Что касается дальнейшего использования полигона «НИТКА», то я надеюсь, мы найдем взаимовыгодную формулу…» - сказал он, отвечая на вопрос по поводу выгоды для Украины в результате использования российской стороной полигона «НИТКА».

Министр подчеркнул, что с этого Украина будет получать арендную плату и не будет содержать тот персонал, который сегодня обслуживает систему «НИТКА».

Россия ежегодно платила Украине 500 тыс. долларов за его аренду.

«НИТКА» - это наземный испытательный тренировочный авиационный комплекс, находится в Крыму на аэродроме Саки. Предназначен для отработки техники взлета и посадки самолета на авианосец. Он представляет собой аэродром со стальным летным полем в виде корабельной палубы, оборудованный трамплином и аэрофинишерами. Его габариты эквивалентны параметрам летной палубы авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов". Полигон находится в эксплуатации с 1982 года.

Наземный испытательный тренажер корабельной авиации (НИТКА) - специальный учебно-тренировочный комплекс, имитирующий палубу авианосца, предназначен для отработки техники взлета и посадки самолета.

До 2008 года на тренажере регулярно проходили обучение российские летчики. В сентябре 2009 года украинская сторона отказалась допускать российских пилотов на полигон, мотивировав это техническими причинами.

По метериалам Би-би-си, Интерфакс-Украина.

фото: wikipedia.org