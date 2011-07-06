ГАИ обеднеет на 500 млн грн – Могилев

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Министр внутренних дел Украины Анатолий Могилев сегодня журналистам заявил, что после принятия Верховной Радой Украины закона об отмене техосмотра для легковых автомобилей, которые не используются в коммерческих целях, государственный бюджет недополучит около 500 млн. грн, передает УНИАН.

«Мы теряем полмиллиарда гривен, которые получала ГАИ при проведении техосмотра. Я считаю, что в бюджете найдут средства для компенсации этих потерь», - сказал министр.

Как сообщалось ранее, 5 июля Верховная Рада Украины приняла в целом Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно устранения чрезмерного государственного регулирования в сфере автомобильных перевозок».

Законом отменяется обязательный технический осмотр для легковых автомобилей, которые не используются в коммерческих целях, и существенно упрощается порядок прохождения обязательного технического контроля для других транспортных средств.

Государственная автоинспекция МВД Украины отстранена от проведения обязательного технического контроля транспортных средств, и такие полномочия переданы субъектам ведения хозяйства.

Закон вступает в силу через 30 дней со дня его опубликования.