Водители вправе не давать права и техпаспорт в руки гаишникам

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Согласно изменениям в закон о дорожном движении водитель не обязан передавать работнику ГАИ права и техпаспорт в руки - только предъявить, сообщил председатель общественного проекта «Дорожный контроль» Ростислав Шапошников, передает «5 канал» .

«Отныне водитель не обязан передавать работнику ГАИ, после вступления закона в силу, права и техпаспорт в руки - только предъявить. То есть санкция, в законе о дорожном движении - обязан только предъявить», - заявил эксперт.

«Раньше работник ГАИ брал права в руки, шел к машине на полчаса и ждал, когда вы приползете к нему на четвереньках и дадите ему деньги. Сейчас этого не будет», - пояснил Шапошников.

Напомним, что 5 июля Верховная Рада приняла во втором чтении закон, предусматривающий отмену обязательного государственного техосмотра автомобилей.

фото: autosvit.com.ua