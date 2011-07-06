МВФ к пенсиям не имеет никакого отношения - Тигипко

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Вице-премьер-министр, министр социальной политики Украины Сергей Тигипко во время пресс-конференции в среду в Киеве сказал, что проведение пенсионной реформы в Украине обусловлено не требованиями Международного валютного фонда, а внутренней необходимостью страны, пишет «Интерфакс-Украина».

«Сегодня никто не хочет думать о пенсионере - все ищут какую-то политическую выгоду. МВФ тут не при чем: пришло время Украине принимать соответствующие решения и давайте не будем прикрываться чем-то и искать хитрые аргументы. Это наше решение и его нужно принять», - сказал вице-премьер.

Он также напомнил, что многие европейские страны в свое время принимали решение по реформированию пенсионной системы и по повышению пенсионного возраста. Тигипко убежден, что принятие Верховной Радой закона о проведении Пенсионной реформы даст возможность стабильно выплачивать пенсии людям и повысить их размер.