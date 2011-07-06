Украина будет улучшать экологию и экономить энергию

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Верховная Рада приняла Закон «О ратификации соглашения о вкладе между Украиной и Европейским банком реконструкции и развития относительно участия Украины в Фонде Восточноевропейского партнерства по энергоэффективности и окружающей среде». За этот документ проголосовали 278 народных депутатов.

Соглашение направлено обеспечить участие Украины в Фонде Восточноевропейского партнерства по энергоэффективности и окружающей среде, цель функционирования которого - предоставление эффективной международной финансовой поддержки в интересах реализации проектов, связанных, в первую очередь, с повышением энергоэффективности и улучшением экологической ситуации, сообщает «Укринформ».

Для выполнения обязательств по соглашению Украина должна уплатить Фонду средства в размере 10 млн евро (2 млн евро ежегодно на протяжении 5 лет).

Участие Украины в Фонде Восточноевропейского партнерства по энергоэффективности и окружающей среде позволит получить доступ к значительно большим финансовым ресурсам, чем уплаченный взнос. Эти средства будут предоставляться на безвозвратной основе и использоваться для подготовки и реализации совместных с этой организацией инвестиционных инфраструктурных проектов. Ожидается, что реализация таких проектов будет иметь значительный экономический эффект за счет уменьшения опции потребления энергоресурсов учреждениями, что содержатся за счет государственного и местных бюджетов.

Прогнозируется, что ратификация Соглашения будет способствовать привлечению ресурсов для проведения приоритетных проектов модернизации муниципальной инфраструктуры в сфере водо- и теплоснабжения, использования возобновляемых и альтернативных источников энергии.