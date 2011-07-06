Коммунисты против приготовления яичницы на Вечном огне

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Компартия установила охрану в Парке Славы в Киеве, чтобы не допустить новых актов вандализма на Вечном огне, собщает Украинская правда.

Об этом с трибуны парламента в среду заявил коммунист Евгений Царьков.

"Фракция коммунистов не допустит дальнейших актов вандализма. Был установлен пост по охране этого святого памятника", - сказал он.

Царьков пояснил, что такое решение было принято в связи с тем, что молодые люди жарили на Вечном огне яичницу.

Как известно, в декабре прошлого года была задержана студентка Анна Синькова, которая с несколькими другими девушками пожарила яичницу на Вечном огне.

В июле по подозрению в аналогичном акте вандализма были задержаны еще трое молодых людей.