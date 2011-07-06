Тигипко: Получить субсидии станет проще

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Вице-премьер-министр Украины - Министр социальной политики Сергей Тигипко. сегодня на брифинге в Кабинете Министров сообщил: правительство приняло ряд решений, направленных на упрощение условий получения жилищных субсидий гражданами.

По словам чиновника, отныне помощь от государства на оплату услуг ЖКХ смогут, в частности, оформить семьи, которые имели задолженность перед коммунальщиками до 1 декабря 2006 года. «Это касается около 20 тысяч семей, которые ранее были лишены такого права», - сообщил Сергей Тигипко.

Кроме того, отметил вице-премьер-министр, со следующего года семьи, в составе которых есть дети или инвалиды, будут платить за коммунальные услуги не более 10% от совокупного дохода семьи. «Такой порядок предусмотрен для семей, где доход на одного человека не превышает прожиточного минимума. К этому времени почти 70 тысяч таких семей платили за жилищно-коммунальные услуги 15% от своего дохода », - отметил чиновник. Семьям, где есть пенсионеры, дети и инвалиды, субсидии будут назначаться на длительный срок - «до изменения обстоятельств», а не на полгода, как сейчас, сообщает пресс-служба Кабмина.

Упрощенно механизм назначения субсидий семьям, в которых члены семьи отсутствуют длительное время. Также при назначении субсидий не будет учитываться наличие в семье больше одного автомобиля, если срок их эксплуатации превышает 10 или 15 лет (для автомобилей отечественного и иностранного производства соответственно).

Правительство поручило центральным органам исполнительной власти урегулировать вопрос получения субсидий людьми, которые проживают в помещении, но не являются его собственниками, а также определить перечень и стоимость жилищно-коммунальных услуг, на возмещение которых назначается субсидия обитателям студенческих общежитий.

«Принятые сегодня решения подготовлены на основе анализа ситуации по наиболее острым вопросам, которые возникали у граждан при назначении субсидий», - подчеркнул Сергей Тигипко.