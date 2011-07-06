Верховная Рада не дала "добро" на увольнение Хорошковского

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Верховная Рада Украины (ВР) сегодня, 6 июля, отказалась одобрить обращение украинского парламента к Президенту Украины по поводу внесения представления об увольнении председателя СБУ Валерия Хорошковского с занимаемой должности, " своими действиями нанесшего вред национальной безопасности страны", сообщает РБК.

Соответствующий проект постановления № 7081 от 02.09.2010 г., инициированный народным депутатом от фракции БЮТБ Сергеем Соболевым, поддержали лишь 19 из 226 необходимых голосов народных избранников.

Как говорится в документе, поводом для увольнения председателя СБУ стало "внедрение политической цензуры в Украине, ущемление свободы слова, давление на суд и использовании служебного положения В.Хорошковским в собственных целях".