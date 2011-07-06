Женщинам и дальше придется бороться за место под солнцем

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Около 600 миллионов женщин в мире вынуждены работать, не имея правовой защиты и социальных гарантий. Таковы выводы доклада, составленного комиссией ООН по положению женщин, пишет «Интерфакс-Украина».

Как отмечается в докладе, еще примерно у такого же числа женщин нет никакой защиты от насилия в собственном доме. «Упоминаются и значительные успехи, которых человечество добилось за последние 100 лет в деле равенства полов», - отмечает Мишель Бачелет, бывший президент Чили, а ныне исполнительный директор организации ООН по гендерному равноправию и расширению прав и возможностей женщин «Женщины ООН». «Тем не менее, несмотря на гарантированное законодательством многих стран равенство, положение огромного числа женщин далеко от справедливости», - считает она.

В документе даются рекомендации о том, как можно достичь справедливости и равенства между полами. В частности, все государства должны «законодательно обеспечить отпуск по беременности, одинаковую оплату труда, равные права на имущество и более активное привлечение женщин в ряды полиции».

В докладе также поднимается проблема недостаточного финансирования проектов достижения гендерного равенства, несмотря на признание мировым сообществом актуальности и важности этой проблемы. Из 874 миллиардов долларов, потраченных ООН за последние 10 лет, всего лишь 7,3 миллиона были выделены на программы, направленные на защиту прав женщин.