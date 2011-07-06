Киреев приказал милиции удалить из зала нардепа и убрался восвояси (ФОТО)

Судья Печерского райсуда Киева Родион Киреев приказал сотрудникам милиции удалить из зала суда народного депутата Украины Евгения Суслова.

Судья Киреев постановил удалить из зала суда народного депутата Украины Евгения Суслова, который по требованию судьи предъявил удостоверение нардепа и отказался покидать зал суда. Суд расценил эти действия как провокацию и приказал сотрудникам милиции выполнить данное постановление.

Сотрудники милиции окружили депутата в ожидании, что депутат покинет зал.

Однако, через несколько минут судья, увидев нагнетание ситуации в зале, передумал и отдал еще один приказа милиции не выполнять его предыдущее распоряжение. А сам снова удалился на очередной перерыв.

Уходя судья сказа: Чтобы пока он вернется депутата в зале суда не было.

фото: кадры прямой трансляции из зала суда / tymoshenko.ua