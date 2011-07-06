Суд оставил в силе решение о запрете фото-видеосъемки

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Печерский суд оставил ходатайство об отводе судьи Родиона Киреева без удовлетворения.

Также суд оставил в силе решение о запрете фото и фото-видеосъемки во время судебного заседания.

Как сообщал ранее, сегодня в связи с ходатайством защитника экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко Николая Титаренко о восстановлении фото-и видеосъемки судебного заседания, а также о возобновлении трансляции судебного заседания и отвод судьи Радиона Киреева, суд объявил перерыв.

фото: кадр прямой трансляции из зала суда / tymoshenko.ua