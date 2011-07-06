Обнародованы новые поправки пенсионной реформы

6 июля 2011, 14:56

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В распоряжении журналистов оказались поправки к законопроекту о пенсионной реформе, рассмотренные парламентским комитетом по делам пенсионеров, ветеранов и инвалидов.

В них идет речь о том, что депутаты выступают за сохранение 55-летнего порога выхода на пенсию для женщин, уровня трудового стажа для начисления минимальной пенсии и за отмену сокращения выплат работающим пенсионерам. По остальным ключевым нормам депутаты пока не нашли компромисса, пишет «КоммерсантЪ-Украина».

В четверг, 6 июля, на вечернем сессионном заседании Верховной Рады парламентарии рассмотрят законопроект пенсионной реформы, к которому почти за месяц с момента принятия документа в первом чтении профильный комитет получил 1170 поправок от 75 депутатов, сообщил глава комитета Валерий Сушкевич.

Всего было учтено 524 замечания, но все же комитет вчера решил рекомендовать продолжить работу над документом. Стоит отметить, что рассмотрение поправок несколько раз откладывалось по просьбе вице-премьера–министра социальной политики Сергея Тигипко.

Согласно списку поправок, парламентарии хотят сохранить действующие возрастной порог выхода на пенсию женщин – 55 лет (Кабмин предлагал поднять до 60 лет) и уровень трудового стажа, необходимого для начисления минимальной пенсии – у женщин 20 лет (предлагалось 25 лет), у мужчин – 25 лет (30).

Кроме того, определен порог выхода на пенсию мужчин-госслужащих – 62 года, но с возможностью продления этого срока на 5 лет. Спорную норму об ограничении максимального размера пенсий (предлагалось 10 прожиточных минимумов для нетрудоспособных; ПМ) депутаты предлагают решить путем ее дифференциации с учетом стажа. В частности, при наличии 10-15 лет трудового стажа ограничение составит 10 ПМ, более 30 лет – 14 ПМ.

Спорные нормы, предложенные правительством, но не нашедшие поддержки у депутатов, включают сокращение пенсионных выплат работающим пенсионерам и уровня обеспечения за досрочный выход на пенсию, расчет пенсионных выплат исходя из средней зарплаты не за 3 календарных года, а за 1 год.

В то же время депутаты отказались поддержать предложение рассчитывать пенсии парламентариям на общих основаниях.

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