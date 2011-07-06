Тимошенко удаляют из зала суда

Только что суд возобновил судебное заседание, принял решение об удалении из-зала подсудимой на одно заседание и обявил технический перерыв.

Несколько ранее зал Печерского районного суда Киева, где сегодня проходит рассмотрение дела Юлии Тимошенко, прорвался "Беркут".

Как передает ЛИГАБизнесИнформ, народные депутаты сопротивляются. В зале слышны крики, происходит давка. Камера TVi, которая обеспечивала прямую трансляцию, была закрыта, а несколько минут спустя, когда "видимость" восстановилась, журналист с камерой был уже на улице.

Перед тем, как "Беркут" начал прорываться в зал, журналистов просили покинуть помещение. Охрана суда мотивировала это тем, что помещение необходимо проветрить. В то же время, народные депутаты от БЮТ сразу предупредили, что как только зал покинут журналисты, вместо них зайдет "Беркут". Из зала никто не вышел.

Тимошенко заявила журналистам, что "Беркут" готов штурмовать зал заседаний и соответствующее указание ему дано Президентом Виктором Януковичем.