Патент на украинский загранпаспорт принадлежит непонятной фирме

В базе данных ГП «Украинский институт промышленной собственности (УКРПАТЕНТ)» патент №11935 на промышленный образец «Паспорт гражданина Украины для выезда за границу» зарегистрирован за обществом с ограниченной ответственностью «ЮС-Дизайн», а «лицом, которому выслан патент» указан некто Дубинский, сообщает «Зеркало недели».

Комментируя данный факт, народный депутат Геннадий Москаль заявил, что «нас, дикарей», наверное, никогда не пустят в Европу, «ведь оказывается, что паспорт гражданина Украины для выезда за границу не является собственностью Украины, равно как и государственный герб на титульном листе паспорта, а запатентован Украинским институтом промышленной собственности «Укрпатент» за Обществом с ограниченной ответственностью ЮС-Дизайн по адресу: Киев, ул.Ленина, 64».

«А владельцем патента является некий Дубинский М.И., который «живет» в абонентском ящике № 295», — уточняет депутат.

фото: news.zn.ua