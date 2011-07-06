В ЕС обеспокоены ходом суда над Тимошенко

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В Европейском союзе выражают обеспокоенность последними событиями в делах Юлии Тимошенко и других оппозиционеров.

Об этом заявил во вторник комиссар Европейской комиссии по вопросам расширения и европейской политики соседства Штефан Фюле после встречи с министром иностранных дел Украины, сообщается на сайте Еврокомиссии, сообщают на сайте партии «Батьківщина».

«... Я еще раз выразил свое глубокое беспокойство последними событиями в делах Тимошенко и других членов бывшего правительства Украины. Я напомнил об озабоченности ЕС по политическим мотивам, которые стоят за этими делами », - сказал Еврокомиссар.

«В этом контексте я подчеркнул необходимость обеспечить максимальный уровень прозрачности и справедливости расследований, уголовного преследования и судебных процессов», - сказал Штефан Фюле.

фото: moyby.com