Янукович осуществил кадровые перестановки

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Президент Украины Виктор Янукович уволил Андрея Стасевского с должности заместителя председателя Государственного комитета Украины по государственному материальному резерву согласно пункту 1 части первой статьи 40 КЗоТ Украины, передает РБК. Соответствующий указ Президента № 732 от 6 июля 2011 г. размещен на веб портале главы государства.

Президент также уволил Владиславу Хижняк с должности первого заместителя председателя Государственного комитета Украины по вопросам технического регулирования и потребительской политики (указ № 731 от 6 июля 2011 г.), Дмитрия Брыкова с должности заместителя председателя Государственной санитарно-эпидемиологической службы Украины (указ № 734 от 6 июля 2011 г.).

Янукович назначил Александра Шубина на должность заместителя председателя Государственного агентства Украины по управлению государственными корпоративными правами и имуществом (указ № 737 от 6 июля 2011 г.) и Елену Ещенко на должность заместителя председателя Государственной службы Украины по вопросам противодействия ВИЧ-инфекции/СПИДа и других социально опасных заболеваний (указ № 738 от 6 июля 2011 г.).