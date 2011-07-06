Из-за обиды на Мартынюка Ляшко хочет запретить КПУ - коммунист

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Народный депутат из фракции Компартии Александр Голуб не исключает, что желание нардепа Олега Ляшко запретить КПУ обусловлено его обидой за инцидент, который произошел между ним и членом КПУ, первым вице-спикером Верховной Рады Адамом Мартынюком. Такое мнение он высказал в эксклюзивном комментарии УНН.

Голуб считает соответствующую инициативу Ляшко банальным способом напомнить о себе.

«Это достаточно банальный и весьма нелепый способ в очередной раз напомнить о себе и привлечь к себе остатки внимания общественности», - добавил он. По словам нардепа, сегодня Компартия Украины работает в рамках действующей Конституции и в рамках действующего законодательства.

«Если говорить о запрете партии, есть определенная процедура, и если Ляшко так уверен в своей позиции, пусть идет по процедуре», - резюмировал коммунист.

Народный депутат Олег Ляшко предлагает Верховной Раде инициировать запрет Коммунистической партии Украины. Он также уже зарегистрировал соответствующий проект постановления об обращении в министерство юстиции с просьбой запретить Компартию в Верховной Раде.

Ранее, в мае между Ляшко и первым замом председателя Верховной Рады Мартынюком произошла стычка в сессионном зале парламента (ВИДЕО).