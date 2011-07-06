Президент не даст в обиду СМИ

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Сегодня Президент Украины Виктор Янукович создал Межведомственную рабочую группу по анализу состояния соблюдения законодательства о свободе слова и защите прав журналистов, сообщили Главреду в пресс-службе главы государства.

Рабочая группа создана с целью обеспечения конституционных прав граждан на свободу слова и обеспечения защиты прав журналистов.Межведомственная рабочая группа будет оперативно рассматривать факты нарушения законодательства о свободе слова и защите прав журналистов и подавать соответствующие предложения главе государства.

Напомним, 30 мая 2011 Председатель Национального союза журналистов Украины Игорь Лубченко в своем открытом письме на имя главы государства привел факты вмешательства в работу журналистов и средств массовой информации.

5 июня 2011 г., в День журналиста, главный редактор одного из интернет-изданий передала Президенту Украины письмо от Института массовой информации с перечнем фактов притеснений прав журналистов.

9 июня 2011 Президент Украины Виктор Янукович дал поручение Генеральному прокурору Украины Виктору Пшонке создать рабочую группу для изучения ситуации и предоставления правовой оценки о случаях препятствования профессиональной деятельности журналистов. Президент поручил по результатам работы указанной рабочей группы принять меры реагирования согласно законодательству и доложить главе государства до 1 июля этого года.

В конце июня Генеральный прокурор направил Президенту Украины письмо, в котором сообщил о первых результатах выполнения поручения. Виктор Пшонка предложил создать постоянно действующую межведомственную рабочую группу при Президенте Украины, которая будет осуществлять мониторинг состояния соблюдения законодательства в сфере обеспечения свободы слова и информационной деятельности в государстве и оперативно реагировать на нарушение закона.

фото: president.gov.ua