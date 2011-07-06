Чепак возглавила Межведомственную рабочую группу по защите прав журналистов

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Пресс-секретарь Президента Украины Дарка Чепак возглавила Межведомственную рабочую группу по анализу состояния соблюдения законодательства о свободе слова и защите прав журналистов, сообщили Главреду в пресс-службе главы государства.

В состав рабочей группы также вошли первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам свободы слова и информации Елена Бондаренко, руководитель Главного управления обеспечения доступа к публичной информации Администрации Президента Украины Денис Иванек, председатель Государственного комитета телевидения и радиовещания Украины Александр Курдинович, корреспондент - представитель в Украине Международной правозащитной организации "Репортеры без границ" Оксана Романюк, заместитель Генерального прокурора Украины Евгений Блаживский, председатель правления общественной организации "Телекритика" Наталья Лигачева, начальник Главного следственного управления Министерства внутренних дел Украины Василий Фаринник, исполнительный директор Института массовой информации Виктория Сюмар, председатель Национального союза журналистов Украины Игорь Лубченко и первый заместитель начальника Управления государственной охраны Украины Станислав Шуляк.

Сегодня Президент Украины Виктор Янукович создал Межведомственную рабочую группу по анализу состояния соблюдения законодательства о свободе слова и защите прав журналистов. Рабочая группа создана с целью обеспечения конституционных прав граждан на свободу слова и обеспечение защиты прав журналистов. Межведомственная рабочая группа оперативно рассматривать факты нарушения законодательства о свободе слова и защиту прав журналистов и подавать соответствующие предложения.