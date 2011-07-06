Первые лица Крыма собираются на день рождения к Януковичу

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Первые лица Крыма собираются поздравить Президента Януковича с днем рождения в компании губернаторов и глав облсоветов. Подарок будут дарить вскладчину, а главным по сбору средств выступает глава Киевской облгосадминистрации, экс-руководитель «Черноморнфтегаза» Анатолий Присяжнюк, сообщет «Новый Регион».

На брифинге в Симферополе глава Совмина АРК Василий Джарты подтвердил, что свое 61-летие президент собирается отметить в Крыму. Поздравлять главу государства приедут все губернаторы и председатели областных советов.

«Мы собираемся вместе, и, думаю, что до обеда успеем поздравить нашего Президента», – уточнил Джарты.

Он добавил, что из первых лиц автономии на день рождения к Януковичу собирается спикер Верховного Совета Крыма Владимир Константинов, а подарок от руководителей исполнительной власти и местного самоуправления будет общим.

«Подарок будет в складчину. У нас староста есть – Анатолий Присяжнюк, вы знаете такого, он как раз решает все вопросы», – добавил Джарты. Ранее в СМИ появилась информация о том, что главы областей планируют сделать Януковичу коллективный подарок – картину. Особым спросом пользуются картины с изображением виновника торжества, а также предметы искусства.

Напомним, что в прошлом году Янукович праздновал день рождения два дня: 9 июля прошли торжества в государственной резиденции «Залесье» под Киевом, а 10 июля празднование продолжилось на крымской госдаче №3, именуемой «Шатром».