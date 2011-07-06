Суд над Тимошенко перенесли на 7 июля

Судья по делу экс-премьера Юлии Тимошенко Родион Киреев отказал защитнику в принятии ходатайства относительно своего отвода, передают УНН. Кроме того, суд объявил перерыв до 10 часов утра 7 июля. При этом судья обязал защитника Ю. Тимошенко Николая Титаренко сообщить подсудимую о времени и месте проведения следующего заседания суда.

Кроме того, судья отметил, что ходатайство защитника Ю. Тимошенко Николая Титаренко о его отводе не содержит надлежащих и подтвержденных данных, свидетельствующих о наличии оснований для отвода.

Ранее защитник экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко Николай Титаренко вторично заявил ходатайство об отводе судьи Родиона Киреева. О том, что защитнику Ю. Тимошенко отказали в отводе судьи Родиона Киреева стало известно после перерыва в заседании, продолжавшегося до 16:50.

Еще раньше, в связи с нарушением судебной дисциплины судья приказал вывести из зала заседаний Печерского суда народного депутата от БЮТ Евгения Суслова. Нардепы оказали сопротивление действиям милиционеров, которые пытались вывести их коллегу из зала заседаний.

Для того, чтобы народный депутат покинул зал заседаний, Р. Киреев объявил технический перерыв на 30 минут. После этого в зал Печерского суда ворвались около 10 сотрудников МВД и такое же количество сотрудников подразделения "Беркут", чтобы вывести из зала заседаний Е. Суслова. Между милиционерами, журналистами и нардепами началась драка. Нардепа таки вывели из зала заседаний.

По поводу этих событий Ю. Тимошенко во время технического перерыва заявила журналистам, что сотрудники спецподразделения "Беркут" получили поручение от министра внутренних дел Украины Анатолия Могилева, которому Президент Украины Виктор Янукович поручил, чтобы работники "Беркута" "штурмовали" заседание Печерского районного суда.

Ю. Тимошенко покинула здание суда в сопровождении милиции.