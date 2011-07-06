Канада первой выводит войска из Афганистана

Канада приступила к выводу своих военных из Афганистана, в связи с завершением миссии в этом регионе. Первые самолеты с канадскими военнослужащими вылетели из Афганистана. Таким образом, Канада стала первой страной, которая начала вывод своего воинского контингента из этой страны, сообщает Лига со ссыілкой на Би-Би-Си.



Канадские военные были направлены в Афганистан вскоре после падения режима талибов в стране в 2001 году. За все время несения службы в этом регионе погибли более 150 канадских военнослужащих.