Журналист назвал самые глупые фразы руководителей Украины

Журналист Юрий Бутусов считает, что три фразы руководителей Украины — "трудно делать реформы во время войны", "чтобы делать реформы надо больше денег", "вы же видите с кем приходится работать, где взять людей?" — являются самыми глупыми.

Реформы успешно проводятся как во время войны, так и во время мира, говорится на его странице в Facebook.

"Во время войны — даже более эффективно, потому что война консолидирует общество и давит на политическую элиту. Израиль демонстрирует экономический рост даже во время войн. Структурные реформы ограничивает не война — а качество планирования и мобилизации человеческих и материальных ресурсов", — отметил аналитик.

По его словам, "чтобы делать реформы денег всегда хватает". "Потому что самая первая и главная реформа — это научиться жить по средствам. То есть привести в соответствие планы развития с наличным бюджетом. Опираться на то, что есть у тебя в руках сейчас", — добавил Бутусов.

"Люди в Украине есть и никаких проблем с их набором не существует. Но в глобальном мире за привлечение качественной рабочей силы надо конкурировать, а не строить отношения по советской модели, ожидая что люди должны идти сами, ведь "всегда так было", ведь "у нас и таких условий в мое время не было", — подчеркнул журналист.

Ранее председатель Комитета экономистов Украины, кандидат экономических наук Андрей Новак говорил, что в 2017 году Кабинет министров совершил ряд самых вопиющих ошибок, в частности, одобрил структурно некачественный государственный бюджет-2018.