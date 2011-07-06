Тимошенко: «Такого не делали ни Пиночет, ни Сталин, ни Гитлер»

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Юлия Тимошенко утверждает, что Президент Виктор Янукович создает «тюремную атмосферу» в Украине. «Удалили из суда. Будут судить заочно». Об этом она написала в своем Twitter, сообщает «Украинская правда».

«Такого не делали ни Пиночет, ни Сталин, ни Гитлер. Янукович создает тюремную атмосферу во всей стране», - заявила Тимошенко. Она также прокомментировала конфликт между депутатами и представителями спецподразделения в помещении Печерского райсуда Киева в среду.

«Кучма когда-то называл «своих ребят», которые убивали Гию Гонгадзе, - орлами. В Януковича теперь «грифоны» - падальщики на службе у падальщика», - заявила она.

Ранее в среду судья Печерского райсуда Киева Родион Киреев удалил Тимошенко из зала суда за нарушение порядка и неуважение к Суду. Позже он уточнил, что Тимошенко было удалена на одно судебное заседание. Перед этим в суде пытались удалить за нарушение порядка двух соратников Тимошенко - народных депутатов Михаила Косива и Евгения Суслова, которые имеют неприкосновенность. Дошло до конфликта. В конце-концов они ушли сами: Косив, так как ему стало плохо, Суслов - чтобы не толкали других.

Судья назвал действия сторонников Тимошенко провокацией.

фото: кадры прямой трансляции из зала суда / tymoshenko.ua