Заканчивается эпоха британской таблоидной журналистики?

В Великобритании набирает обороты скандал, связанный с незаконным прослушиванием телефонных разговоров журналистами таблоида «News of the World». Решается судьба британской таблоидной журналистики в том виде, каком она существует сегодня, сообщает Еuronews.

Газета входит в империю Руперта Мердока «News Corporation». Одобренная Еврокомиссией и другими инстанциями сделка по приобретению им телевещательной сети «British Sky Broadcasting» также оказалась под вопросом.

Британское общество терпело прослушивание бульварной прессой телефонных разговоров знаменитостей. Но на днях стало известно, что незаконное прослушивание и манипуляции с голосовой почтой телефона пропавшей Милли Доулер, которая позднее была найдена убитой, помешало следствию.

На развитие событий из Афганистана отреагировал премьер-министр Дэвид Кэмерон: «Если у этих обвинений есть основания, то мы имеем дело с по-настоящему отвратительными поступками и ситуацией в целом. То, что я прочитал в газетах, меня повергло в шок.»

Появилась информация о том, что прослушивались также телефоны жертв взрывов в лондонском метро в 2007 году.

Эд Милибэнд, лидер лейбористов, призывает к привлечь к ответственности Ребекку Брукс, бывшего редактора газеты: «Ей нужно разобраться со своей совестью. Все эти события происходили с её позволения. Но это дело уже касается не только отдельно взятых людей, но газеты в целом. Почему такому было позволено случиться?»

Ребекка Брукс на данный момент является директором издательского дома «News International», также принадлежащего Мердоку. Скандал с прослушиванием телефонов продолжается уже несколько лет. На данный момент под следствием находятся пять журналистов газеты «News of the World».