Крымские казаки потребовали отпустить атамана

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В столице Крымской автономии Симферополе казаки — участники драки с милицией из-за поклонного креста (1 июля), устроили митинг перед зданием крымского правительства. Требовали освобождения атамана феодосийского полка Юрия Миниха (его арестовали на два месяца за хулиганство) и восстановления поклонного креста под Феодосией, сообщает «Сегодня».

Площадь Ленина оцепила милиция, бойцы «Беркута» и внутренних войск — всего 150 человек. «Наша задача — обеспечить порядок, выполняя решение административного и окружного суда. Суд запретил сегодня митинговать в общественных местах», — пояснил начальник службы участковых инспекторов Крыма Владимир Копель.

Милиционеры, не обращая внимания на крики «Позор!», своими рядами вытесняли митингующих с площади. Казаки и поддерживающие их пенсионерки ругались, но в драку не лезли. Организаторы акции тем временем влезли на постамент перед Лениным и стали кричать в рупор о попрании конституционных прав.

«Митинг мы проводим законно, нам никто уведомления о запрете не давал. Мы хотим, чтобы Джарты вышел и объяснил нам ситуацию с этим крестоповалом. И хотим, чтобы освободили атамана Миниха. Юру судят за хулиганство — он в 2009 году не дал Кашпировскому выступить в Феодосии, и за то, что у него дома в валявшемся под кроватью носке нашли два патрона и дымовую шашку. Так он 7 лет в этой квартире уже не живет! Власть будет перед ним извиняться, а поклонный крест будет стоять. И церковь нас поддерживает, московский патриархат на самом деле за нас. Они просто официально об этом заявить боятся», — сообщил изданию атаман объединения казаков Крыма Сергей Юрченко. Пошумев на подступах к площади еще часик, демонстранты свернули флаги и разошлись.

фото: segodnya.ua