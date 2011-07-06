Чепак призывает журналистов к честному и открытому диалогу

В четверг, 7 июля, в 15:00 состоится заседание Межведомственной рабочей группы по анализу состояния соблюдения законодательства о свободе слова и защите прав журналистов. Об этом Главреду сообщили пресс-службе главы государства.

На первом заседании межведомственная рабочая группа будет рассматривать информацию, приведенную в двух письмах на имя Президента Украины: от председателя Национального союза журналистов Украины Игоря Лубченко и от главного редактора одного из интернет-изданий.

"Эта рабочая группа будет работать в открытом режиме. Ее работа станет еще одним шагом в программе мероприятий" Открытый разговор ", цель которой - честно и открыто обсудить все проблемы деятельности журналистов в Украине. Я приглашаю всех журналистов и представителей общественности принять участие работе этой рабочей группы , ведь ее заседания будут проходить в открытом режиме ", - отметила Дарья Чепак, пресс-секретарь Президента Украины, руководитель Межведомственной рабочей группы по анализу состояния соблюдения законодательства о свободе слова и защиту прав журналистов.

Мероприятие состоится в Государственном комитете телевидения и радиовещания Украины, ул. Крещатик, 26.

Сегодня Президент Украины Виктор Янукович создал Межведомственную рабочую группу по анализу состояния соблюдения законодательства о свободе слова и защите прав журналистов.